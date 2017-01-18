Almanya’da yayın yapan Türk gazetesinden biri olan SABAH Avrupa’nın, Hizmet Hareketi’ne karşı sürdürdüğü nefret söylemine Alman mahkemeleri ‘Berlin’nde mahkemeler var’ dedirten bir karşılık verdi.

Mahkeme, Hizmet Hareketi’ne yakın kişi ve kurumları ‘terörist’, ‘F..ö’ gibi yaftalarla hedef gösteren SABAH’a cezayı kesti. Yandaş gazeteye 250 bin Euro idari para cezası veren mahkeme, bundan sonra Sabah Gazetesi bu ifadeyi her kullandığında 250 bin Euro ceza ödemesine hükmetti.

Eğer mahkemenin belirlediği ceza bedeli ödenmezse, gazetenin yöneticilerine hapis yolu görünecek. Gelişme Alman basınında geniş yer buldu.

HOLLANDA’DA BENZER YAFTALAR YASAKLANMIŞTI

Hollanda’da Hizmet Hareketi’ne yakın okulun yönetimince “karalama faaliyeti” yaptıkları iddiasıyla bazı velilere karşı açılan davayı geçtiğimiz aylarda karara bağlayan Haarlem mahkeme heyeti, okul yönetimine “vatan haini”, okula da “F..ö okulu” ya da “terör okulu” diyenlere her bir ihlal karşılığında 1.000 Euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylesi adımları sürdürenlere ise 10.000 Euro’ya kadar ceza kesilecek. Kararı değerlendiren uzmanlar, bundan sonra Hollanda’daki hizmet kurumlarına veya şahıslara benzer hakaret ve iftiralarda bulunanlara bu davanın emsal teşkil edeceğini ve bu şekilde davranışlara maruz kalanların yeni tazminat davaları açabileceklerini belirtti.