Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından gözaltına alınan zanlılardan biri sağlık kontrolüne götürülürken böyle görüntülendi. Zanlıların rahat halleri de dikkat çekti.

Gazeteci Ünal Tanık’a kelepçe

Dün Yalova’da gözaltına alınan “Rota Haber” isimli internet haber portalının sahibi Ünal Tanık’a ise kelepçe takılmıştı.