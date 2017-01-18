Bir gün arayla çekilen iki fotoğraf AKP iktidarının medyaya ve IŞİD’e bakışının özeti gibiydi. Dün Yalova’da gözaltına alınan Rota Haber GYY’si Ünal Tanık’a kelepçe takılırken Konya’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolüne elleri cepte gitti.
AKP Türkiyesi fotoğrafı
Konya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandasını yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından gözaltına alınan zanlılardan biri sağlık kontrolüne götürülürken böyle görüntülendi. Zanlıların rahat halleri de dikkat çekti.
Gazeteci Ünal Tanık’a kelepçe
Dün Yalova’da gözaltına alınan “Rota Haber” isimli internet haber portalının sahibi Ünal Tanık’a ise kelepçe takılmıştı.