Hizmet Hareketi’ne uygulanan soykırım çerçevesinde açığa alınan ancak daha sonra görevine iade edilen polis memuru maruz kaldığı baskıları kaldıramayarak intihar etti.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görev yapan 23 yıllık polis memuru 44 yaşındaki Zeki Cezayirlioğlu, çalıştığı birimde dışlanma ve mobing sebebiyle canına kıydı. Polis memurunun geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu taburcu edildi. Görevine dönen Zeki Cezayirlioğlu’na yönelik baskılar devam etti. Cezayirlioğlu, bu kez de eşi ve iki çocuğu da evdeyken beylik tabancasıyla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Bu son intihar ile soykırım sürecinde hayattan koparılan kişi sayısı 34’e yükseldi.