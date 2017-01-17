İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Reina saldırısı şüphelisinin yakalandığı operasyona ilişkin bilgi verdi. Vali, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini, zanlının yapılan sorguda suçunu kabul ettiğini ve yapılan inceleme sonucunda parmak izinin de uyuştuğunu söyledi.

Vali Şahin, şunları anlattı: “1 Ocak 2017 gecesi saat 01.15 sıralarında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı yitirmiş durumdayız. O günden bu tarafa faille ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt’ta düzenlenen bir operasyonla fail yakalanmış durumda. Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan’da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi. Bunun DEAŞ adına yapıldığı net. Operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı. 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir’de ve ilimizde ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi.”

‘DAEŞ net’

Vali Şahin, sorular üzerine ise şu ayrıntıları da paylaştı: Bunun DEAŞ adına yapıldığı net… (Drone) Henüz çok yeni ele geçirildiği için nerede nasıl kullanıldığı araştırılıyor… Teröriste birlikte 197 bin ABD doları ve iki adet tabanca ve şarjörü, biri havalı tabanca, drone ve sim kartlar ele geçirildi… 62 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs gözaltına alındı…

‘Yakalanan kadınlar ve Iraklı erkek araştırılıyor’

Vali Şahin, Masharipov’un Ocak 2016’da Türkiye’ye doğu illerinden birinden illegal olarak giriş yaptığı yönünde kuvvetli tahminler bulunduğunu kaydetti. Operasyonda yakalanan Iraklı erkek ile aralarında Mısır ve Afrika’nın olduğu farklı yerlerden gelen üç kadına ilşkin ise şu bilgileri verdi: “Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı.”

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BAŞBAKAN: GELİŞMELER BİLGİLER KAMUOYUNA VERİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım, AKP MYK toplantısı öncesi, Esenyurt’ta yakalanan Reina saldırısı şüphelisine ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım’ın açıklaması şöyle: ‘Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler arkadaşlarımız tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan bu saldırının arkasındaki iradenin kim olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.’