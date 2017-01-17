Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC) 11’inci sınıf öğrencisi Alexandru Oprea, Amerika Üniversite Yerleştirme Sınavı (SAT)’ın Matematik ve Fizik testlerinden en yüksek notu almayı başardı. Oprea, girdiği SAT sınavında Matematik’te 800, Fizik’te de 755 puanla önemli bir başarıya imza attı.

Başarısında okulu ve öğretmenlerinin önemli payı olduğunu belirten Alexandru Oprea, Fizik ve Matematiğin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek, SAT sınavlarının zor olmadığını ifade ederek soruları kolaylıkla çözdüğünü aktarıyor.

Üniversite eğitimini Amerika’da devam ettireceğini vurgulayan Braila’lı öğrenci Alexandru Oprea, meslek olarak mühendisliği tercih edeceğini kaydediyor.

SAT sınavında Romanya adına önemli bir başarıya imza atan Alexandru Oprea’yı matematikte öğretmeni Serdal Aslantaş, Fizikte ise Victoria Olaru hazırlamış.

OLİMPİYATLARDA DA ÖNEMLİ BAŞARILARI VAR

Oprea, geçen yıl Houston (ABD) düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında da “Enerji, Mühendislik ve Çevre” isimli projesi ile bronz madalya kazanmıştı. Başarılı öğrencinin, geçtiğimiz yıl sergilenen “Geleceğin Bilim Laboratuvarı” isimli bir de projesi var. Proje, 70 ülkeden ilk 500 proje arası girmeyi başarmıştı.

SAT SINAVI NEDİR?

SAT (Scholastic Aptitude Test) Amerika’daki yüksekokul ve üniversitelere girişte hem Amerikan vatandaşları hem de yabancı uyruklu öğrenciler tarafından tercih edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir sınavdır. İngilizce uygulanan SAT, Harvard, Yale gibi saygın üniversiteler ile ABD ve Avrupa’daki 3200 üniversitede eğitim görmek için girilmesi gereken bir sınav.