Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık, cadı avı kapsamında Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde gözaltına alındı.

Ünal Tanık, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderildi. Tanık’ın kollarına kelepçe vurulması tepki çekti.

Haber7.com’un kuruluşunda yer alan ve Kanal 7, Yurt Haber Ajansı’nda çeşitli görevlerde bulunan Ünal Tanık, 17-25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması’nda yolsuzlukların üzerinin örtülmesine karşı tavrı ile biliniyor. Tanık, bu süteçte Haber7’den ayrılıp, RotaHaber’i kurdu.