Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni başkanı, muhafazakar ve liberallerin ortak adayı İtalyan Antonio Tajani seçildi.

AP başkanlık seçimlerinde merkez solun adayı olan İtalyan siyasetçi Gianni Pittella ile yarışan Antonio Tajani, 351 oy alarak yarışı kazandı.

Antonio Tajani’nin sosyalist rakibi Gianni Pittella ise, 282 oy ile geride kaldı.

Tajani, Almanya’da siyasete girmek için yeniden aday olmama kararı alan Martin Schulz’un AP Başkanlığı görevini devralacak.

#EPlenary has elected Italian @Antonio_Tajani (EPP) as the new president of the European Parliament. RT and spread the news! pic.twitter.com/ibxO9ToJcT

— European Parliament (@Europarl_EN) January 17, 2017