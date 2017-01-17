The Times gazetesi, Avrupa Birliği İstihbarat Merkezi INTCEN’in 15 Temmuz raporunu yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ordudaki görevden almaları 15 Temmuz’daki darbe öncesi planladığına dair bir istihbarat raporunu yer alıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN’in raporunda Erdoğan’ın ordudaki tasfiyeyi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi planladığı vurgulanıyor. “Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen’in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor.” deniliyor.

Raporda, şu tespit yapılıyor: “Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AKP muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen’in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal. Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı.”

Times’ın haberinde Fethullah Gülen’e yakın isimlerin orduda olduğu ancak darbe yapacak güçte olmadıklerının altı çiziliyor. Bu durumun da Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği belirtiliyor.