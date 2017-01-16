Romanya’nın güney bölgeleri için bu gece yoğun kar, şiddetli fırtına nedeniyle sarı alarm verildi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, ülkenin güney bölgeleri için bu akşam 23.00 ile yarın saat 14.00 arasında yoğun kar ve şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların ve yerel yetkililerin dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Kar ve fırtınanın etkili olması beklenen iller ise: Köstence, Caraş-Severin, Mehedinţi ve Călăraşi olarak bildirildi.

Şiddetli rüzgarın (viscol) etkili olması beklenen iller ise; Ialomiţa, Buzău, Brăila, Tulcea ve Vrancea olarak duyuruldu. Bu bölgelerde rüzgarın hızının yer yer saatte 50 kilometreyi bulması bekleniyor.

Başkent Bükreş’te ise kar yağışının daha hafif olması bekleniyor. Ancak Başkent ve çevresinde de şiddetli rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

FİREA: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Salı ve Çarşamba günü Bükreş’i etkilemesi beklenen elverişsiz hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Gabriela Firea, okulların tatil edilmesinin söz konusu olmadığını, ancak trafikte yaşanacak sorunlar nedeniyle öğrencilerin iki gün 1 saat okula geç başlamaları konusunda toleranslı olunmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.