Romanya’da barınağından sahiplenilen köpekler İngiltere’de ödül aldı. Ancak hikayenin asıl enteresan tarafı eğitimcisinin WhatsApp aracılığı ile köpekleri eğitmesi ve ödül kazanması..

BBC News’in haberine göre İngiltere’de yaşayan Tess Eagle-Swan Romanya’da bir köpek barınağından ‘Kratu’ ve ‘Cruff’ isimli iki çoban köpeğini sahiplendi. Ancak Tess, köpeklerin pasaportlarının ve aşılarının eksik olması nedeniyle onlarsız ülkesine dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine WhatsApp üzerinden görüntülü olarak yaptığı eğitimler ile Tess, köpeklerin İngiltere’ye gelmesinden hemen sonra katıldığı yarışmada birincilik ödülü aldı. Tess, eğittiği köpekler ile İngiltere’deki ilk buluşmasında şaşırtıcı şekilde sanki köpeklerin kendisinin hep yanındaymış gibi sıcak davrandığını belirtti.

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