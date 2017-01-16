OHAL koşullarının basın üzerindeki etkilerinin tartışıldığı konferansta konuşan Gazeteci Cem Gurbetoğlu, “Dünya çapında şu an 348 gazeteci cezaevinde. Bunların en az 143’ü Türkiye’de.” dedi.

Ankara’da, CHP ve HDP milletvekillerinin de konuşmacı olarak katıldığı ve uluslararası birçok hukuk derneğinin destek verdiği ‘OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi’ adlı konferans düzenlendi.

TGS Ankara Şube yöneticisi Cem Gurbetoğlu, son olarak gözaltına alınan 6 gazetecinin 21 gündür gözaltında olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Öyle gözüküyor ki, Türkiye’de gazetecileri gözaltına almak ve ceza vermek için herhangi bir ciddi gerekçeye ihtiyaç yok. Bunun bir çok örneği var. Birçok gazetecinin ne ile suçlandığı ve hangi gerekçelerle cezaevinde olduğunu halen bilmiyoruz. Türkiye çok uzun süredir tutuklu gazetecileri tartışıyor. Türkiye’de gazetecilerin tutuklanması sadece Türkiye’de değil dünyada da gündem oluyor. Dünya çapında şu an 348 gazeteci cezaevinde. Bunların en az 143’ü Türkiye’de. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı araştırmaya göre de 2016 yılında en az 839 gazeteci hakim karşısına çıktı. Davların sayısını bilmiyoruz. 189 gazeteci fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. 1 Ocak 2017 itibariyle 157 yayın organı kapatılmış. KHK’larla kapatılan yayın organlarında çalışan yaklaşık 10 bin gazetecinin işsiz kaldığını tahmin ediyoruz.”