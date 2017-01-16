Türkiye’de resmi temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye raportörü Ingebjørg Godskesen, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Norveç’e iltica eden NATO’ya bağlı Türk subayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Norveç’in en büyük günlük gazetelerinden VG’ye konuşan Ingebjørg Godskesen, “Norveç’e iltica edenlerin yerinde olsaydım, Türkiye’ye dönmezdim” ifadelerini kullandı.

Norveç’e sığınan NATO’ya bağlı Türk subayların endişelerinde haklı olduğunu kaydeden Norveçli raportör, Avrupa Konseyi’ne, “Türkiye’de halihazırdaki insan hakları gözetim altına alınmalı” çağrısında bulundu.

‘CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLERLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER’

Aynı zamanda Norveç hükümetinde koalisyon ortağı İlerleme Partisi (Frp) milletvekili olan Godskesen, darbe sonrası Türkiye’sinde aşırı derecede şiddet ve cebir uygulandığı tespitini yaptı: “100 bin kişi tutuklandı. Türk yetkililerine, cezaevlerinde hüküm giyen gazeteci ve kamu görevlilerini ziyaret etme ricasında bulunduk. Ancak bu isteğimiz kabul edilmedi. Bu konuda oldukça şüpheliyiz.”

VG’ye konuşan bir subayın, Türkiye’ye dönmesi halinde derhal tutuklanacağı, işkenceye, sahte ifade için şiddet ve tehdite maruz kalacağını belirttiğini hatırlatan Godskesen, subayın görüşünün gerçekçi bir endişe olduğunu kaydetti. Godskesen, “Endişelerini anlıyorum Ben de onlar gibi endişelendim. Eğer onların yerinde olsaydım Türkiye’ye geri dönmezdim” dedi.

Haberde, Ingebjørg Godskesen ile Türkiye’de bulunan, Letonyalı raportörün açıklamalarına da yer verildi. Türkiye’deki insan haklarına ilişkin Avrupa Konseyi’ne rapor sunacak olan Letonyalı raportörün, şimdiden, Türkiye’deki insan hakları konusunda endişe duyduğunu açıkladığı vurgulandı.

‘NORVEÇ’E SIĞINANLARA OTURUM HAKKI TANINMALI’

Haberde, Norveçli Avrupa Konseyi yetkililerinin darbe sonrası Norveç’e sığınanlara oturum verilmesi gerektiği aktarıldı.

Norveç ana muhalefet İşçi Partisi (Ap) milletvekillerinden ve Norveç Meclis Delegasyonu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi başkan yardımcısı Lise Christoffersen, Norveç’in, iltica başvurusunda bulunanları normal iltica kategorisinde bireysel olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtti. Christoffersen şöyle devam etti: “Türkiye’den Norveç’e gelen mültecilerin insan hakları ihlali konusunda gerçekçi endişelerinin, kendilerine oturum hakkı tanınması için geçerli bir nedendir.”

Ayrıca Lise Christoffersen, Norveç’te yaşayan Türk vatandaşlarının kendisiyle kontağa geçip, Türk vatandaşlıklarını kaybetme endişesi taşıdıklarını dile getirdiklerini açıkladı.

Lise Christoffersen ile aynı fikirde olan Norveç Meclis Delegasyonu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Ingjerd Schou ise, iltica başvurusunda bulunanlar, Türkiye gibi, Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandıran, insan haklarının, hukukun ve demokrasinin olmadığı bir ülkeye geri dönülmemeli, şeklinde konuştu.

HÜSREV GÜLEÇ / OSLO