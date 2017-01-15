İktidarın el koyup OHAL döneminde çıkarıla KHK ile de kapatılan Bugün TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Tarık Toros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasilere suikast iddialarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Tarık Toros, muhalefete yönelik bir suikast muhalefetin iyice sindirileceği, suçun da Hizmet Hareketi’ne Cemaat’in atılabileceğini yazdı.

Tarık Toros’un paylaşımları şöyle:

Ekonomideki olumsuz gidiş, döviz kurları, faili bulunamayan terör olayları kimin umurunda! Varsa yoksa başkanlık sistemini getirecek Anayasa.

Reina katliamına imza atan terörist, dakikalar süren eyleminden sonra, onca kontrol noktasından taksiyle çıkıp gitti, günlerdir yakalanacak!

Suriye’de yakıldığı iddia edilen iki askerimizle ilgili “inceleme” bir türlü bitmedi. Dün Ahmet Takan sordu, tık yok.

Meclis büyük kavgalarla halktan kaçırılarak Anayasa değiştiriyor. Referandum bıçak sırtı. İzliyoruz, muhalefetin itirazları dahi can sıkıyor.

Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de..

Ankara’dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis’te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu.

Muhalefette etkin bir siyasiye yönelecek kahpe bir kurşunla, Allah korusun, bir taşla iki kuş vurulmak amaçlanıyor olabilir.

Meclis’teki Anayasa görüşmelerinde muhalefeti köşeye sıkıştırıp diz çöktürmek.. Ve eylemi, malum günah keçisi, iddia olunan FETÖ’ye yüklemek!

Rusya elçisinin öldürülmesi siyasi bir suikasttı. Tetikçi ortadan kaldırıldığı gibi öne sürülen bağlantıları temelsiz çıktı ve unutuldu.

Bir süredir “uyuyan hücreler” diye tadından yenmez bir tabir dolaşıma sokuldu.. Haftalar önce dikkat çekmiştim.

Muktedirler iktidarlarını, toplumu ve siyaseti belli aralıklarla ürkütmeyle sürdürüyor. Her zamankinden çok sağduyulu olmamız lazım vesselam.

Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de.. — TARIK TOROS (@TarikToros) January 14, 2017

Ankara'dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis'te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu — TARIK TOROS (@TarikToros) January 14, 2017