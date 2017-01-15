Yazar Elif Şafak, Der Spiegel için kaleme aldığı makalede, “Çeşitli kültür ve geleneklerin bir sentezi olan Türkiye’yi simgeliyordu o benim için. Bugün, anneannem gibi o Türkiye de öldü artık.” dedi.

Elif Şafak, Almanya’da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel dergisinde AKP iktidarının uygulamalarını eleştirdi. Yazıyı kaleme aldığı gün, kendisini masallarıyla büyüten anneannesinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Elif Şafak, yaşadığı acıyı ilginç bir karşılaitırmayla dile getirdi: ”Karmaşık bir kişiliği vardı onun: Kararlı bir laik, Batılı yaşam tarzını benimsemiş bir Doğuluydu. Kendi eğitim görmemiş olsa da, kızının ve torununun eğitimi ile özgürlüğünün en büyük savunucusuydu. Çeşitli kültür ve geleneklerin bir sentezi olan Türkiye’yi simgeliyordu o benim için. Bugün, anneannem gibi o Türkiye de öldü artık.”

Şafak, yazısında şunları anlattı: ”Günümüzde çoğu kişi görünmez kültürel gettolarda yaşıyor. Türkiye milliyetçiliğe ve dinciliğe sarılırken hükümet de daha otoriter hale geldi. Farklılıklar, kavurucu bir güneş altındaki kar tanesi gibi erimekte. Her şey ya ak ya kara. Toplum “biz” ve “onlar” diye ayrılmış durumda. Bireyselliğe ise hiç yer yok. Bir ülkenin Yeni yıl kutlamasında bile bu kadar kutuplaşıp ayrışması çok acı.”