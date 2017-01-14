Avrupa’da kış bu yıl çok sert geçiyor. Almanya’da buz kalıbı şeklinde donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı.

Avrupa yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalırken, Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Fridingen kenti yakınlarında bir avcı Tuna Nehri’nde kalıp şeklinde donmuş bir tilki buldu.

Franz Stehle adlı avcı tilkiyi farkedince buz bloğunu kestiğini ve aile otelinin önünde sergilediğini söyledi. Alman avcı daha önce donmuş bir geyik ve yabani domuz gördüğünü de söyledi.

Avrupa’yı yaklaşık bir haftadır esir alan zorlu kış koşulları nedeniyle kıtanın dört bir yanından buna benzer haberler geliyor.

Schwaebischen Zeitung gazetesinin haberine göre, tilkinin, donan Tuna Nehri üzerinde avlanmaya çalışırken buzun kırılması üzerine suya düşerek donduğu tahmin ediliyor.