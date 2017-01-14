[Bekir Salim]

Başkanlık seçimi filan derken… İnsanlar aç, bîilâç… Allah memleketimize merhamet etsin. Gene eski ama yepyeni bir atışma:

BEKİR SALİM:

Bırak seçimi de, geçime bak sen,

Kriz kapımızı çaldı çalacak.

Asıl, bu konuya kafayı tak sen,

Ayı hanemize daldı dalacak.

BİR VATANDAŞ:

Kriz nerden çıktı, fala mı baktın?

İş “hokus pokus”a kaldı kalacak.

Sen belli ki, gene tersinden kalktın,

Hâline kargalar güldü gülecek.

BEKİR SALİM:

Lüzumsuz harcayıp düştün zarara,

Önüne çıkandan aldın borç para,

Ay sonunu bulmaz, yaz bir kenara,

Dolar tam dört lira oldu olacak.

BİR VATANDAŞ:

Senin saf aklını bilmem kim çeldi.

Bir sürü borç vardı, Sarraf mı sildi?

Memleket nereden nereye geldi;

IMF bizden borç aldı alacak.

BEKİR SALİM:

Beş yüz milyar borcun altına girdin,

İçinden de üç-beş sadaka verdin.

Artık balayının sonuna vardın;

Borçların vadesi doldu dolacak.

BİR VATANDAŞ:

Bütün dünya bize kredi açmış.

Sanma ki, yiğitler(!) kamçıdan kaçmış.

Yapılan yatırım tarihe geçmiş,

Daha yenileri geldi gelecek.

BEKİR SALİM:

Kaçırmamak lâzım fırsatı varken;

Testi doldurulur sular akarken.

Proje, yatırım, ihale derken,

Tilkiler kazları yoldu yolacak.

BİR VATANDAŞ:

Kazlara gördüğün reva-yı hak mı?

Senin diyeceğin başka söz yok mu?

Bal tutan parmağın’ yalasa çok mu?

Herkes hissesini böldü bölecek.

BEKİR SALİM:

Olursan şeytanla hep aynı safta,

Hisseyi görürsün öbür tarafta,

Salim der, dolaşma artık arafta,

Ömür yaprakları soldu solacak.

BİR VATANDAŞ:

Bir anda vazgeçmek kolay mı hacı,

Boşa mı kazandım ben bunca gücü,

Duyan da sanır ki, durum çok feci,

Bu vatandaş hemen öldü ölecek.

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USTA SÖZÜ

Sanma, ciddiyet ile sarf ederim sanatımı,

Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir.

Bezm-i meyde süfehanın saza meftun oluşu,

Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir…

Neyzen Tevfik

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BİR DÖRTLÜK

Gül arz-ı endam eder ki, bülbülü zara düşsün.

Sıyanet etmez ateşten, çok ister nara düşsün.

Söndüremez okyanuslar yürek yangınlarını,

Âşık da yanmaya razı, yeter ki yara düşsün…

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MUAMMA

Her hafta bir muamma soracağım inşallah… Muammaya aynı vezin aynı kafiyeyle, yani şiirle cevap vermek lâzım…

Satarsa şerefini, ne ad verilir ona?

Devletin bahçesinde bir gezinti uğruna…

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DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Gene, eskisi gibi, her hafta bir dörtlüğün ilk iki mısraını verip son iki mısraını sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Hece vezni… Duraklara, kafiye, redif ve uyaklara dikkat…Altı çizili çift ayak var…

Bir yürek lâzım bana, sevgilinin aşkıyla,

Yansın ocaklar gibi, közü küle dönmesin.

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“Muamma” ve “Dörtlük Tamamlama” nın cevaplarını bekirsalim@tr724.com adresine gönderebilirsiniz. Kolay gelesin…