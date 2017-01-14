Birçok kurtarma operasyonuna katılan Romen itfaiyeciler geçtiğimiz günlerde Hunedoara’da sıra dışı bir operasyona daha imza attı.

Romanya’nın orta kesimlerinde yer alan Hunedoara (Deva) ilindeki donmuş gölün ortasında mahsur kalan iki kuğu itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

112 Acil hattına gelen yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki kuğuyu kurtarmak için büyük çaba harcadı. Başarılı operasyonun sonunda kuğular kurtarılırken, herkes derin nefes aldı…