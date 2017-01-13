Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Nutella’nın içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen olduğunu açıkladı. İtalya’da bazı marketler rapor sonrası Nutella’ları raflardan indirdiğini açıkladı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) son raporu yayınlayan NTV’nin haberine göre, raporda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanımlandı. EFSA’nın raporu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) palmiye yağı hakkındaki tezlerini de destekliyor. Rapor sonrası Nutella hisseleri yüzde 3 düşerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardından bir televizyon reklamı yayınladı. Reklamda palmiye yağının tehlike oluşturmayacak şekilde kullanıldığı savundu.