TBMM’de flaş son dakika gelişmeleri yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli günün ilk saatlerinde sürpriz bir açıklama yaparak, anayasa değişiklik teklifinin Meclis’ten geçmemesi halinde parlamentonun yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler kabul edildi.

Üçüncü maddenin oylanması sırasında yumruklu kavga yaşandı. CHP’nin Meclis’in görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddenin ilerleyen saatlerde görüşülmesi önerisi kabul edilmedi. Görüşmelere ara verilmesini isteyen CHP’li vekillerin kürsüyü işgal etmesinin ardından tekrar kavga çıktı. ‘Milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz’ diyen CHP kürsüyü terk etmeme kararı aldı. TBMM Başkanvekili oturuma 10 dakika verdi.

DARP EDİLEN CHP’Lİ FATMA KAPLAN: YERE BATSIN BAŞKANLIĞINIZ



Darp edilen CHP’li milletvekili Fatma Kaplan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bir Grup Başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha sizi kınıyorum sayın Elitaş. İdari amiri sizi de kınıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini görüyor musunuz? Yalancı da sizsiniz, insanlarını kandırıyorsunuz. Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanıza, bir kadına ve bu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızı kınıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın anayasanız, yere batsın hırsınız.”

Bahçeli, ‘Anayasa Meclis’ten geçmezse seçim yapılmalı’ dedi

Bahçeli’nin Meclis kulisinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmeler şöyle: “Bu anayasa değişikliğinin Meclis’te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP’ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. MHP çatlıyor gibi ifadeler kullanılıyor bunları kabul etmiyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Dönüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalışamaz hale gelir.”

Bu sözler Bahçeli, grubundan anayasa desteğini çeken milletvekilleri için seçimle size değiştiririz mesajı olarak değerlendirildi. Sosyal medyada, Bahçeli’nin 3 Kasım 2002 öncesi tutumuna atıf yaparak ülkeyi erken seçime zorlama taktiği şeklinde savunanlar da oldu.

AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI

Bahçeli ayrıca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, “74 yaşındaki Ahmet Türk Rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı.” dedi.