Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sayısı unutulan mutat muhtarlar toplantısında, tüm zamanların rekorunu kıran döviz kurlarına ilişkin olarak ilginç değerlendirmeler yaptı. “Elinde silahı olan teröristle; elinde doları, avrosu olan terörist arasında fark yoktur.” dedi.

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluş dönemine de gönderme yaparak “Bu ülkede CHP İl Başkanlarının valilik yaptığı, belediye bakanlığı dönemleri biliriz. Eğer tek adamcılıksa bu. Daha da gerilere giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Ben bu defterleri açmak istemiyorum, ama zamanı gelince gerekirse açarız.” ifadesini kullandı.