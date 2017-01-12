Romanya Dışişleri Bakanlığı (MAE) hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle uçuşları iptal edilen 16 Romen vatandaşının Türkiye’de (Gaziantep) mahsur kaldıklarını duyurdu.

MAE’den yapılan açıklamada, 16 Romen vatandaşının Türkiye’deki Romen temsilciliklerden destek istediklerini, hava şartları nedeniyle Gaziantep’te mahsur kaldıklarının öğrenildiğini vurguladı.

Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin de mahsur vatandaşlarının durumunu yakından takip ettikleri belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ellerinden gelen çabayı harcadıkları duyuruldu.

MAE’nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Türkiye’deki Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere diğer konsolosluk ve temsilciliklerimiz, Gaziantep’teki mahsur vatandaşlarımızın problemleri ile yakından ilgilenmektedirler. İptal edilen uçak seferleri ile ilgili gerekli araştırmaları yapılmıştır. İlgili uçak firması ile irtibata geçerek uçağın elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini tespit ettik. Gaziantep’teki 16 vatandaşımızın her türlü yemek ve konaklama problemleri çözülmüş durumdadır.”

Bakanlık, Türkiye’deki Romen vatandaşlarının her türlü acil mağduriyet, bilgi ve sorunlarının çözümü konusunda Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği diplomatik misyonuna ait 0090 532.318.1726 nolu telefonuna veya 0090 312.44.77.940 nolu (Romanya yönlendirmeli) telefonlardan destek alabilecekleri duyuruldu.

MAE, vatandaşların yurt dışında seyahat ederken Bakanlığın web sitesinde yer alan ve sürekli güncellenen hava durumu ve diğer seyahat uyarılarını dikkatle takip etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: http://www.agerpres.ro/social/2017/01/11/mae-16-romani-sunt-blocati-la-gaziantep-turcia–12-40-00