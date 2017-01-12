Türkiye, aylardır hatta yıllardır ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ni tartışıyor. Hukuki terimlerin havada uçuştuğu bu tartışmalarla kafası karışan vatandaş haliyle sistemi negatif yönlerini anlayamadığı için konudan uzaklaşıp sadece hamasi söylemlerle yetiniyor. Facebook’ta fenomen haline gelen bir paylaşım; kahvedeki vatandaşın anlayacağı dilden ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ diye tanıtılan fakat aslında her yönüyle ‘Erdoğan tipi başkanlık sistemi’ olan yeni sistemi özetliyor.

İşte Facebook’ta fenomen haline gelen “başkanlık sistemi” anlatımı:

Şimdi şu başkanlık meselesini basitçe izah etmek gerekirse ey halkım şöyle denilebilir:

“Misal Aziz Yıldırım, hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem de Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak.

İlaveten hem Merkez Hakem Kurulu hem de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerini atayacak. Buna rağmen olur da Fenerbahçe şampiyon olmaz ise ligi iptal edebilecek..”