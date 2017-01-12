Romanya U16 Milli Takımı, ‘güvenlik’ gerekçesiyle, 16-21 Ocak’ta Aydın’da düzenlenecek Ege Kupası’na katılmayacağını duyurdu.

Romanya Futbol Federasyonu yönetimi tarafından alınan tavsiye kararında “Türkiye’de son zamanlarda yaşanan güvenlik problemleri” gerekçe gösterildi. Karar üzerine U16 Romen Milli Takımı Ege Kupası’na katılmayacağını açıkladı.

Ege Kupası’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye U16 Milli Takımı’nın yanı sıra, Ukrayna, Yunanistan, Kosova, Kazakistan, Slovakya, Karadağ ve Romanya olmak üzere 8 takımın katılması planlanıyordu.