Braşov iline bağlı Făgăraș’ın Hălmeag köyünde ikamet eden 70 yaşındaki bir kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti. Aynı evde birlikte kaldığı 92 yaşındaki annesi de donmak üzereyken hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre köyde annesinin evinde kalan yaşlı adam evin soğuk olması nedeniyle komşuları tarafından donmuş halde bulundu.

Komşuları, anne ve oğlunu birkaç gündür göremeyince endişelendiklerini, evlerine gidince trajedi ile karşılaştıklarını açıkladı.

Köy sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirince SMURD ekipleri olay yerine geldi. 70 yaşındaki yaşlı adamın soğuktan donarak öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, 92 yaşındaki annesini de donmak üzereyken kurtarmayı başardı. Făgăraș’taki hastanede yoğun bakım altına alınan 92 yaşındaki kadının durumu ciddiyetini koruyor.