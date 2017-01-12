Dün 3.90’ı test eden dolar, 3.94’e çıkarak tekrar rekor kırdı. Salı günü tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da 4.1282’ye çıkarak rekor tazeledi. Bugün gözler 4 TL sınırında olacak.

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar, 3,94 TL’yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

DOLAR NEDEN TUTULAMIYOR?

Ekonomi yazarı Meliha Okur’a göre kurdaki yükselişin sebebi tamamen iç piyasa odaklı. Meliha okurun analizi şöyle:

1200’ye yakın şirketin ciddi açık pozisyonu var.

210 milyar doları bulan borçlarıyla ilgili bu yıl ciddi ödemeler yapılacak. Siyasetin sertleşmesi en çok açık pozisyonu olan şirketleri ürküttü. “Şimdiden dövizimizi alalım, ne olur ne olmaz” diyen şirketlerin küçük çaplı alımlarının yarattığı sonuca bakar mısınız?

1200’ye yakın şirket…

500’e yakını çok borçlu, 60’ı iktidara yakın şirket, 210 milyar dolarlık borcun 180 milyar dolara yakın kısmını oluşturuyor, yabancı beklemede…

Borsa İstanbul’dan çıkması lazım ama borsada malını satacak kurum yok. O yüzden borsa sakin. fakat endeksin dolar bazındaki değer kaybı dikkat çekiçi.

Kimseye kızmayalım

Kendi kendimize zarar veriyor, yakalandığımız paranoya yüzünden suçlu yaratıyoruz. 10 günde bir yıllık enflasyonu yarattık. Yazık oluyor bize, ülkeye.

Ey bu ülkeyi yönetenler!

Sakın ola, sermaye hareketlerine kısıtlama filan getirmeye kalkışmayın.

Merkez Bankası verilerine göre, 38.7 milyar doları reel sektör olmak üzere 102 milyar dolar kısa vadeli yani 1 yıldan az vadeli yurtdışı kredi geri ödemesi bulunuyor,

Bankalar ve şirketler, bu borçlarını faiz biraz yüksek olsa bile yenilemekte sorun yaşamıyor. Ancak bankalar ve şirketlerin aldığı ve vadesi bu yıl dolan kredileri var. Bu kredilerin 2017’de anapara geri ödemeleri 49.3 milyar dolar. İşte hacimsiz döviz piyasasındaki yangının ana nedeni…. (TR724)