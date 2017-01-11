Romanya genelinde devam eden kar ve fırtına en çok rüzgar enerji tribünlerine yarıyor. Agerpres’te yer alan bir habere göre rüzgar ve fırtınanın şiddetli olması nedeniyle Romanya’daki rüzgar enerji tribünleri en yüksek üretim modunda çalışıyor. Ülke genelindeki rüzgar enerji tribünlerinde rekor üretim elde edilerek günlük 2000 MW elektrik enerjisi sağlanıyor.

Cernavodă’daki Nükleer enerji santralinde ise günlük 1.370 MW. elektrik enerjisi üretiliyor. Rüzgar enerjisinden günlük elde edilen elektrik enerjisi miktarı nükleer enerjiden 630 MW daha fazla.

Enerji Bakanı Toma Petcu, her gün rüzgar enerji tribünlerinden ülke ulusal elektrik ağına 2000 MW elektrik enerjisi katkısı sağlandığını, özellikle ağır kış şartlarında çevreci bir enerji olan rüzgar enerjisinden önemli katkı elde edildiğini kaydetti.

Romanya’nın en soğuk günlerdeki toplam elektrik tüketiminin 9.700 MW’i bulduğunu belirten Bakan Petcu, tüketilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 20’sinin rüzgar enerji tribünlerinden sağlandığını kaydetti. Nükleer enerjiden sağlanan elektrik enerjisi de ülkenin ortalama elektrik tüketiminin 5’te birini denk geliyor.

Son yıllarda Avrupa Birliği’nin de teşvik etmesi ile özellikle Dobruca Bölgesinde çok büyük rüzgar enerji yatırımları yapılmıştı. Çevreci enerji, hem Romanya’dan hem de AB’den destek görüyor.