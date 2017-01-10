Soğukların yer yer -32 derecelere çıktığı Romanya’da Tuna nehri de aşırı soğuklardan nasibini aldı. Karadeniz’e döküldüğü (Braila –Tulcea) Bölgesinde Tuna donarak beyaza büründü.

Nehirdeki buz kütlelerini kırmak için yıllar önce satın alınan özel donanımlı Perseus gemisi devreye girdi. Gemi, 4 yıl aradan sonra yeniden Tuna’da buz kırma turuna çıktı. Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı gemi, donan buz kütlelerini kırarak Tuna üzerindeki nehir taşımacılığı trafiğini açık tutmaya çalışıyor. Perseus gemisi, en son 2012 kışında Tuna üzerinde buz kırma görevine çıkmıştı.

Bu arada Tuna nehrinin donması nedeniyle özellikle Braila şehri ile nehrin karşı tarafındaki yerleşim yerleri arasında ulaşım problemi de yaşanıyor. Bölgede okullar tatil edilmiş durumda.