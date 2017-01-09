Bükreş Büyükşehir Belediye Başkanı Gabriela Firea, elverişsiz hava şartları nedeniyle Iflov dahil Başkentteki okulların 16 Ocak Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını söyledi.

Belediye Başkanı Firea, “Yarın akşam ve sonraki gün yaşanacak kar yağışının, şiddetli fırtına ve don olaylarının öğrenci ve öğretmenler için tehlikeli olduğunu düşündük. Bu nedenle okulların 16 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitim- öğretime ara verilmesini kararlaştırdık.” dedi.

Her hangi bir kaza olayına neden olunmaması için Bükreş sakinlerinin ev ve binalarının üstündeki buz sarkıtlarını temizlemelerini de isteyen Belediye Başkanı Firea, “Umut ediyorum ki elverişsiz hava şartlarından dolayı üzücü olaylar yaşanmaz.” açıklamasını yaptı.