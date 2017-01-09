Romanya genelinde Sibirya soğukları etkili oluyor. Bazı bölgelerde sıcaklıklar -29 dereceye kadar düştü. Başkent Bükreş’te de sıcaklıkların geceleri – 20’ya kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre soğuk ve don olaylarının en çok etkili olduğu bölgeler; Oltenia, Muntenia, Dobruca, Moldova, Transilvanya ve Maramureş olarak bildirildi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların -29’a kadar düştüğü vurgulandı.

BÜKREŞ- KÖSTENCE OTOBANI AÇILDI

Yetkililer, bugünden itibaren Bükreş ve Köstence arasındaki otobanın trafiğe açıldığını söyledi. Fakat yolların buz ve kaygan olması nedeniyle zorunlu olmadıkça vatandaşların şahsi araçlarla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Ayrıca Başkent Bükreş ile Köstence’deki şehir içi yolların da trafiğe açık olduğu, görevlilerin yolları açık tutmak büyük çaba harcadıkları bildirildi.

Bükreş’teki kar temizleme çalışmalarında belediye görevlilerinin yanı sıra jandarmadan da destek geldi.

Köstence Toplu Taşıma Şirketi (RATC) Genel Müdürü Ovidiu Tanase, trafik kazalarının önüne geçebilmek için bugün ve yarın şehir merkezindeki bütün toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

COLENTİNA HASTANESİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, Colentina Hastanesi Genel Müdürü Bogdan Andreescu’yu hastanenin ısıtma sorununu çözmemesi üzerine görevden alındığını açıkladı. Firea, hastaların yoğun şikayeti ve yapılan kontrollerde hastane odalarının soğuk olması nedeniyle Andreescu’nun görevden alındığını söyledi.