Arjantinli eski Büyükelçi, Hizmet Hareketi’ne zulmü binlerce kilometre öteden tek tek anlattı.

2001 ile 2009 yılları arasında Arjantin’in Tükiye Büyükelçiliğini yapmış olan Sebastian Brugo Marco, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi’ne karşı yapılan mezâlimi ve soykırımı kilometrelerce öteden tespit etti.

Kendisinin sıkı bir katolik ve sıkı bir laik olduğunu söyleyen Büyükelçi Marco, hem Hizmet’le ilgili kendi tespitlerini anlattı, hem de Türkiye’de yapılan zulmü ve devletin nasıl tahrip edildiğini özetledi.

(Aktifhaber.com)