[Veysel Ayhan]

Kimse siyasette ve dünyada bâki değil. AKP de Erdoğan da gidecek.

Peki ondan geriye ne kalacak?

İşte şunlar kalacak:

AKP ve Erdoğan’dan geriye:

Milyonlarca kendi halinde AKP seçmenini trolleştirerek fırsatını bulduğunda muhalif herkese satırla, bıçakla saldırıp linç edecek bir kıvama getirmek kalacak.

Yüz binlerce AKP’liyi azgın birer mafya üyesi yapıp milletin alın teri ve helal parası ile kurduğu şirketlere yamyam gibi saldırtıp çöktürtmek, anadolu sermayesini sıfırlamak ve ekonomiyi bitirmek kalacak.

14 yıl önce Avrupa Birliğine girmeye aday bir ülkeyi Kuzey Kore’ye, Suriye’ye ve Irak’a çevirmek; asgari ücreti, akaryakıtı ve dolar’ı 2002’deki reel değerinin altına düşürmek kalacak.

Şehir merkezlerine çakılan binlerce dev beton kazık ve yakılarak ranta dönüştürülen yüzlerce orman kalacak.

GÜNEYDOĞU’YU DERSİMDEN BETER ETMEK

AKP ve Erdoğan’dan geriye:

Neredeyse bitmiş terörü siyasi emelleri için azdırmak, dini yüce bir makam olan şehitliği istismar etmek, binlerce vatan evladını yok yere ölüme göndermek kalacak.

Dersim’de Alevilere yapılanı fazlasıyla yaparak Kürt kasaba ve şehirlerini yerle bir etmek, yüzlerce masumu katletmek ve yüz binlerce fakir Kürdün yuvasını yıkıp aç olarak sokağa bırakmak kalacak.

Sivil darbe yaparak anayasayı ve meclisi ilga etmek; yüksek yargıyı ve mahkemeleri trolleştirmek ve polis teşkilatını Saray milislerine ve İŞİD’e teslim etmek kalacak.

Asker ve polisin elini kolunu bağlayıp metropollere silah depolanmasına izin vererek sadece son 2 yıl içerisinde 1000’den fazla kişinin ölümüne, 2.000’den fazla insanının yaralanmasına sebep olmak ve tek bir kişiyi bile istifa ettirmemek kalacak.

DARBE GİRİŞİMİ MİZANSENİYLE GERÇEK DARBE YAPMAK

AKP ve Erdoğan’dan geriye:

15 Temmuz’da “gerçekten darbe yaparak” yüz binlerce aileyi işsiz bırakmak, yüzlerce gazeteciyi hapse tıkmak, gazeteleri, televizyonları kapatmak, muhalefeti tamamen bitirmek ve medyayı bir avuç eyyamcı omurgasıza teslim etmek kalacak.

15 Temmuz’da “gerçekten darbe yaparak” darbe girişimiyle hiç bir ilgisi olmayan kadın-erkek 50 bin masum insanı tutuklatmak, binlerce dernek ve vakfı kapatmak kalacak.

Onlarca hamile ve sezeryanlı kadını bebeklerinden ayırıp zindana attırmak, binlerce kadına ters kelepçe taktırmak, masum çocukları anasız babasız bırakıp yetiştirme yurtlarına bırakmak kalacak.

TSK’YI BİTİRMEK ORDUYU BATAĞA GÖMMEK

AKP ve Erdoğan’dan geriye:

Esat’ı yıkacağım diye Suriye muhalefetine ve İŞİD’e yüzlerce TIR silah göndermek ve onlar eliyle Türk askerleri alçakça yakılırken binlerce insanın önünde ayran içmek ve bunu medyada sansürletmek kalacak.

TSK’yı bitirmek, Türk ordusunu hiçbir ilgimiz ve menfeatimiz olmayan Suriye bataklığının içine sokarak on binlerce askeri perişan etmek ve binlerce ailenin evine ateş düşürmek kalacak.

Halkın önünde kutsallaştırıp oy topladığı tüm konularda “Filistin, Mavi Marmara, Özgür Suriye Ordusu, Mısır, Rusya, İran..” dün söylediğinin tam tersini yaparak “dava” dediği şeyin aslında halkı yemlemekten başka bir şey olmadığı kalacak.

GERİDE HORTUMCU MİLYARDERLER BIRAKMAK

AKP ve Erdoğan’dan geriye:

Yapılan tüm otoyol ve köprü projelerini havuz müteahhitlerine peşkeş çekmek; masrafları devlet bankalarından kredilendirmek, sonra 10 katına devlete satmak ve sonra da 20 yıl halkın vergisini hortumlatarak yandaşlarını dolar milyarderi etmek kalacak.

Ülkenin tüm kaliteli ve seçkin liselerini yok etmek, “okulunuz artık İmam Hatip oldu” diyerek öğrencileri ve velileri dine düşman etmek, dinin içini boşaltmak ve halkı dinden soğutmak kalacak.

Okul yapmak değil okul kapatmak; insan yetiştirmek değil yetişmiş insanı yok etmek, üniversite yapmak değil var olan üniversitelerin içini boşaltmak, akademisyenleri sokağa bırakmak velhasıl bir şeyler yapmak değil sürekli yıkmış olmak kalacak.

Evet bu gidişle AKP ve Erdoğan’dan geriye maalesef ve maalesef taş üstünde taş kalmayacak.

VeyselAyhan@tr724.com / @Veyhann