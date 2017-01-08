Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesinde meydana gelen ve neden çıktığı henüz belirlenemeyen orman yangınında yaklaşık 15-20 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Sosyal medyada ise yangının Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin Türkiye’ye gelişinin hemen ardından çıkması ve ormanın rant için yakıldığı iddiasıyla tepkiler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzonspor’un açışış törenine birlikte katıldığı Katar Emiri ile helikopterle Trabzon’un üzerinde gezdiklerini söylemişti. Emir’in bu dağlara kayak tesisleri yapmak istediğini anlatmıştı.