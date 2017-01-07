Romanya Ulusal Meteoroloji Kurumu (ANM), pazar gecesine kadar 22 şehir için şiddetli fırtına ve don uyarısında bulundu. Ağırlıklı olarak ülkenin orta, güney ve doğusunda yer alan iller için verilen sarı alarm için vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Fırtına uyarısı yapılan bölgelerde şiddetli rüzgarın saatteki hızının yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ayrıca yer yer kar yağışının da devam edeceği belirtiliyor. Ülke genelindeki sıcaklıkların da -16 ile -25 derece arasına kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı, fırtına ve don olayları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dobruca bölgesinde ağırlıklı olmak üzere yüzlerce yerleşim yerinde elektrikler kesik durumda. 28 ulusal yol ağı hala kapalı. Onlarca hava ve demiryolu seferleri de iptal edildi.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Başbakan Sorin Grindeanu, ülke genelinde kar ve yol temizleme çalışmalarında başarısız bulduğu Karayolları Genel Müdürü (CNAIR) Catalin Homor’un görevden alınması talimatı verdi.

Grindeanu, turuncu alarmın üzerinden 14 saat geçmesine rağmen yollardaki kar temizleme çalışmalarında başarısız olunduğunu belirterek hala 28 ulusal yol ağının kapalı durumda olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

OKULLAR PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ TATİL

Bu arada yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Başkent Bükreş başta olmak üzere Köstence, Ialomiţa, Buzau, Vrancea ve Tulcea şehirlerinde önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü okullar tatildi.