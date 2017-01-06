Romanya genelinde etkili olan şiddetli kar ve fırtına hayatı felç etti. Kara, hava ve demiryolu ulaşımında büyük zorluklar yaşanıyor. Ülke genelinde 42 tren seferi iptal edildi. Kar, şiddetli rüzgar ve don nedeniyle 6 ilde kırmızı, 6 ilde sarı alarm verildi. Kırmızı alarm verilen iller; Buzău, Brăila, Ialomiţa, Constanţa, Călăraşi, Tulcea ve Vrancea olarak açıklandı. Bu bölgelerde kar ve şiddetli rüzgara karşı vatandaşların ve yerel yetkililerin dikkatli olmaları istendi.

Başkent Bükreş’in Köstence ile ulaşımını sağlayan A2 otobanı trafiğe kapalı durumda. Karadeniz kıyısındaki tüm limanlar da şiddetli rüzgar ve kar fırtınası nedeniyle kapalı tutuluyor. Dobruca bölgesindeki birçok yerleşim yerine elektrik verilemiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülke genelinde 9000 personelle birlikte 4.500 teknik elemanın acil durum çerçevesinde görevlendirildiği vurgulandı.

Bakanlık, şehirlerde kar temizleme araç ve personelinin aralıksız görevlerine devam ettiklerini kaydetti.