Romanya’da yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Cernavoda’daki Tuna nehri üzerinde bulunan Nükleer santralde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle santralin ilk ünitesinin kapatıldığı açıklandı.
Devlete ait enerji şirketi Nuclearelectrica’dan yapılan duyuruda yoğun kar fırtınası nedeniyle yaşanan teknik arızadan dolayı bugün sabah saatlerinde nükleer reaktörün 1. ünitesinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.
Cernavoda’daki iki reaktörle faaliyet gösteren 706 Megawat’lık nükleer santral, ülke’deki elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık 5’te birini karşılıyor.