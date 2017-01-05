İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Patlamanın ardından çatışma çıktı. 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise hala aranıyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 11 kişi yaralandı.

İzmir kent merkezinde saat 16.10’da patlama meydana geldi. İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, terörist öldürüldü. DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, en az 3 kişinin yaralandığını söyledi. Teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı güvenlik güçleri bölgeyi boşalttı. Patlama sonrası çatışma çıktı. Gelen ilk bilgiler bir teröristin öldürüldüğü, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü yönünde. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir Baro Başkanı’nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ BİR ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA VAR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.

HAKİM VE SAVCILARIN ÇIKIŞ KAPISINDA…

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, “Adliye binasının hemen girişinde bombalı bir aracın patlatıldığını görüyoruz. İlk belirlemeler de bombalı olduğuna yönelik. Giriş kâpısında hakim ve savcıların araçlarının yer aldığı otopark bulunuyor. Büyük bir hasar var, çevredeki çok sayıda araçta da hasar var. Çok sayıda ambulans gönderildi, yaralıların hastanelere kaldırıldığını görüyoruz” diye konuştu.

DHA muhabiri Yıldırım, şunları söyledi:

Bu saatlerin adliyenin dağılım saatine yakın bir saat. Özellikle bu saatin seçildiği söylenebilir. İş hanları ve iş merkezleriyle gün içinde insanların sık sık geçtiği bir yer burası. Otomobili söndürmeye çalışıyorlar, uzun namlulu silahlı ve çelik yelek giymiş polisler de yine burada önlemlerini alıyorlar. Şu an emniyet yetkililerinden bilgi aldım, bir teröristin yerde canlı şekilde yattığını görüyorum. Üzerinde ikinci bir bomba olabileceği ihtimaline karşı da araştırılıyor.

GÖRGÜ TANIĞI: POLİS CANLI BOMBAYA ATEŞ ETTİ

Bir görgü tanığı ise “Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti” dedi.