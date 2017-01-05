Romanya meteoroloji idaresi bu akşamdan itibaren ülkenin güney batısında kalan bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yaptı.

Bu akşam saat 20:00’de başlayacağı bildirilen kar yağışının sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji idaresi kar yağışının Oltenia, Muntenia, Dobruca, güney ve orta Moldova da etkili olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca bu bölgeler için rüzgarın alçak yerlerde 50-70km, yüksek yerlerde 70-90 km saate ulaşacağı bildirildi.

Rüzgar ve karın başkent Bükreş’te 6 ocak sabah saatlerinde etkili olacağı bildirildi. Sabah 2’de başlaması beklenen yağışın akşam 18’e kadar etkili olması bekleniyor.Başkent Bükreş ve 11 il de etkili olacak kar yağışı ve rüzgar için meteoroloji turuncu alarm verdi. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında -15 ila -25 derecelerde seyretmesi tahmin edilirken 6 ocak akşam saatlerinde kar yağışı ve rüzgarın etkisini kaybedeceği bildirildi.