[Vehbi Şahin]

Akıl tutulması yaşıyor AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Türkiye’nin sorunlarını unutmuş durumdalar.

Bir an önce içine düştükleri kurt kapanından kurtulmaya çalışıyorlar.

Buldukları sihirli formül ise Erdoğan’ı ‘Başkan’ yapmak…

Tüm mesailerini buna ayırıyorlar.

Ülke yas evine dönmüş, ocaklara ateş düşmüş umurlarında değil.

Onca saldırı, suikast ve terör eylemi olduğu halde kendilerini hiç ama hiç sorumlu tutmamaları, üzerinde doktora tezi yazılacak kadar önemli bir psiko-sosyal vaka bence…

Sanki ülkeyi 15 yıldır onlar yönetmiyor.

Her elim olaydan sonra suçu üzerlerine atacak bir ‘düşman’ bulmaları utanma, sorumluluk duyma ve yönetme kabiliyetlerini yitirdiklerinin en net göstergesi…

TÜNEL AÇMAK DAHA ÖNEMLİ

Beşiktaş ve Kayseri’de onlarca insan teröre kurban gitti.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP üyeleri ne yaptı?

Maraş’ta yol, Boğaz’da tünel açtı.

Ankara’da Rus Büyükelçi bir polis tarafından katledildi.

Erdoğan ve AKP, el birliğiyle katili hemen Cemaat’le ilişkilendirmeye kalktı.

Yalanları kısa zamanda ortaya çıkınca konuyu gündemden düşürdüler ve meselenin unutulmasını beklemeye başladılar.

En son yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da 39 kişi katliama uğradı.

Katil, elini kolunu sallayarak sırra kadem bastı. Beş gündür aranıyor ama bulunamıyor.

Hükümet ise sapasağlam ayakta. Ne istifa eden ne de sorumluluğu üzerine alan var.

IŞİD’E DOKUNMAK YASAK

Cumhurbaşkanı, Saray’da Bakanlar Kurulu’nu toplayıp “Yürütmenin başı benim” diyor ama “Eylemi ben yaptım” diyen IŞİD’e tek laf etmiyor.

AKP hükümeti de aynı durumda.

Sadece hamaset yapıyorlar.

Kamuoyunun merakını giderecek net bilgi vermiyorlar.

Daha katilin kim olduğu bile belli değil.

Medyaya “İşte katil” denilerek fotoğraflar servis ediliyor.

Kısa süre sonra hedef gösterilen kişiler, ortaya çıkıp terör eylemiyle bir ilgilerinin olmadığını açıklamak zorunda kalıyorlar.

Daha ilginç olanı ne biliyor musunuz?

IŞİD, eylemi açıktan üstlenmesine rağmen sorumluluğu iktidarın ve havuz medyasının ABD’ye fatura etmeye çalışması…

HAVUZA GÖRE SORUMLU ABD

Aydınlık ve Akit’e göre “Baş şüpheli Amerika…”

Star gazetesi yazarları Ersoy Dede ve Yakup Köse failin ABD olduğundan o kadar eminler ki…

Başka delil aramaya gerek olmadığını düşünüyorlar.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, daha akıllı davranıp Reina katliamının, yapılış tarzı olarak IŞİD modellemesine pek uygun düşmediğini söylüyor.

Bu gibi yazarlar meseleyi bodoslama ABD’ye bağlamıyor.

Bunlar gazetecidir yazar söyler. Analiz yaparken varsa elinde bir delil ABD’yi de başka ülkeyi de sorumlu tutabilir.

Peki hükümetin bu konuda Washington’a işaret eder tarzda konuşmasına ne demeli?

Salı günü Başbakan Binali Yıldırım Meclis’te konuştu.

Ne beklersiniz?

Reina saldırısıyla ilgili merak edilen konularda açıklama yapmasını değil mi?

Bunu yapmadı Başbakan…

Katliamla ilgili detay vermek yerine açıktan ABD’ye suçlama yöneltmeyi tercih etti.

“Dünya, DEAŞ diyor; DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor… Onlar yalandan mücadele ediyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika’nın da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok” dedi.

NEDEN TOZ KONDURMUYORLAR?

Hükümetin de Saray’ın da havuzun da Büyükelçi suikastında El Nusra’ya, Reina katliamında da IŞİD’e tek laf etmemesini nasıl izah etmek lâzım bilemiyorum.

Ama ortada da bir realite var.

Tüm dünyayı karşılarına alma pahasına neden bu iki terör örgütüne toz kondurmaktan özenle kaçınıyorlar?

Tarafgir oldukları o kadar belli oluyor ki…

Saldırı olmuş, katil kaçmış, IŞİD eylemi üstlenmiş.

Hükümetin ne yapmasını beklersiniz?

Türkiye’de bu örgüte yönelik geniş çaplı bir operasyon yapmasını değil mi?

Bu yapılmadı mesela…

Sadece İstanbul ve Konya’da 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bir de olaydan 4 gün sonra yani çarşamba günü İzmir’de örgüte operasyon yapıldığına dair bir haber servis edildi.

Doğan Haber Ajansı ise bunların Kırgız ve Uygur Türk’ü üç aile olduğu bilgisini paylaştı.

Hepsi bu…

CADI AVI DURMUYOR

Ama hükümet boş duruyor mu?

Tabii ki durmuyor.

Cemaate yönelik cadı avı tam gaz devam ediyor.

Anadolu Ajansı ile Doğan Haber Ajansı’nın servis ettiği haberlere göre 2017’in ilk 4 gününde Cemaat’e yönelik Türkiye’nin hemen her köşesinde yüzlerce operasyon yapıldı.

Kadın erkek yaklaşık 223 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da 6, Balıkesir’de 11 kişi tutuklandı.

Hava Kuvvetleri’ne yönelik Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ayrıca İstanbul’da Bylock kullandıkları iddiasıyla 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

Bunlar büyük illerde gerçekleştirilen ve iki ajansın haber yaptığı operasyonlar…

Haber yapılmayanları ise bilmiyoruz.

41.326 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bildiğimiz tek veri Adalet Bakanlığı’nın birkaç gün önce yayınladığı rakamlar…

Buna göre 15 Temmuz’dan bu yana Cemaat’e yönelik operasyonlarda 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bunlardan 41 bin 326’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İşlemleri devam eden 902 kişi de halen gözaltında bulunuyor.

Gördüğünüz gibi Erdoğan ve onun güdümündeki AKP iktidarı, şimdiye kadar görülmemiş bir cadı avını Cemaat’e karşı uyguluyorlar.

Sırf Cemaat’e gönül bağı var diye kadın-erkek, genç-ihtiyar ayrımı yapmadan şiddete bulaşmamış yüz binlerce masum insana aylardır zulmedip “terörist” muamelesini reva görüyorlar.

Öte yandan…

İnsanları katleden teröristleri, bu terör örgütlerine maddi-manevi destek verenleri ise görmezden geliyorlar.

Hem de bunu herkesin gözünün içine baka baka aleni yapıyorlar.

Sonra da çıkıp kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine suçu başkalarının üzerine atmaya çalışıyor.

YÜZDE 1’İNİ YAPMADILAR

Başbakan Yıldırım, terör örgütü IŞİD ile gerçek kavgayı kendilerinin verdiğini, ABD’nin yalandan mücadele ettiğini iddia edip “Amerika’nın da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok.” diyor.

Kuldan utanmıyorsunuz bari Allah’tan korkun.

Sadece 2017’in ilk 4 gününde ne yaptığınız rakamlarla ortada…

Cemaat’e yaptığınız operasyonların yüzde 1’ini IŞİD’e yapmış olsanız hayatını kaybeden onlarca insan bugün yaşıyor olurdu.

Yarın birileri de çıkıp siz ne halt ettiniz derse ne diyeceksiniz hiç düşündünüz mü?

İşte 2017’nin ilk 4 gününde Cemaat’e yönelik operasyonların bilançosu…

1) Balıkesir merkezli 17 ilde ByLock operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı. 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2) Antalya’da aralarında ilçe milli eğitim müdürü ve AK Parti eski ilçe başkanının da bulunduğu 4’ü kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor.

3) Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerinin bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

4) Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hava Kuvvetleri’ne yönelik gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

5) İzmir merkezli soruşturma kapsamında 10’u kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

6) Kahramanmaraş’ta 10 zanlı gözaltına alındı.

7) Rize’deki operasyonda 18’i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

8) Batman merkezli 30 kişinin yakalanmasına yönelik 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Polis 9 kişiyi arıyor.

9) Malatya’da aralarında öğretmen ve rütbeli polislerin de bulunduğu 17 kişiden 6’sı tutuklandı.

10) Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

11) İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

12) Bursa merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda, 22 muvazzaf asker gözaltına alındı. 46 muvazzaf asker için de yakalama kararı çıkartıldı.

13) Elazığ’da asayiş uygulaması sırasında Ankara Adliyesinde görevli iken meslekten ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı verilen bir Hakim gözaltına alındı.

14) Kayseri’de yılbaşı gecesi evinin çatı katında yakalanan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci tutuklandı.

15) İstanbul’da Bylock kullandıkları iddiasıyla 26 rütbeli asker daha tutuklandı.