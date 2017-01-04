15 Temmuz’dan sonra başlayan zulüm sınır tanımıyor. Aksaray’da yapılan operasyonlar kapsamında Şanlıurfa’da gözaltına alınan bir anne, hayati tehlikesi bulunan küvezdeki bebeğinden ayrıldı. Aksaray Cumhuriyet Savcısı Ayhan Demir, hayati tehlikesi olan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesini raporlara rağmen gözaltına aldırıp zorla Urfa’dan Aksaray’a getirtti.

Daha önce Aksaray’da bir özel okulda öğretmenlik yapan Ş.A. isimli öğretmen Aksaray savcısı Ayhan Demir’in talimatıyla Urfa’da gözaltına alındı. Genç kadın 1 hafta önce doğmuş ve hayati tehlikesi olana hastane küvezindeki bebeğini emzirmek için hastaneye giderken alıkonuldu.

Yetkililere ameliyatlı olduğunu, erken doğum yaptığı için bebeğinin 1.8 kg ağırlığında olduğunu ve mutlak surette beslenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Ş.A.’nın yolculuk yapamayacağına dair sağlık raporu da bulunuyordu.

Hem küvezdeki bebeği hem de kendi sağlık durumu sebebiyle Urfa terör polislerine raporlarını gösterdi. Terör polisleri Aksaray Savcısı Ayhan Demir’le irtibata geçerek raporları olduğunu ve yolculuk yapamayacağını söyledi.

Ancak Savcı Ayhan Demir, bütün bu rapor ve uyarıları dikkate almayarak öğretmen Ş.A.’yı 10 saat süreyle nezarette alıkoydu. Hayati tehlikesi olan bebeği durumunu ve hakkındaki raporları hiçe sayarak zorla Aksaray’a getirtti.