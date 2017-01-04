Başbakan Sorin Grindeanu yönetimindeki PSD + ALDE koalisyon Hümeti Parlamentoda 133’e karşı 295 oyla güvenoyu aldı. Yeni hükümete Macar Azınlığı Partisi (UDMR)’nin de destek verdiği açıklandı.

Parlamentodaki oylamadan sonra Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edilen yeni kabine üyeleri daha sonra yemin ederek resmen göreve başladı.

CUMHURBAŞKANI IOHANNİS: HÜKÜMETTEN SEÇİM ÖNCESİ VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ DİLİYORUM

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Iohannis, yeni hükümete başarılar diledi. Iohannis, Hükümet üyelerine seçimden önce vaat ettiklerini yerine getirmeleri temennisinde bulunarak, “Romanya’yı Avrupa Birliği ve NATO’ya yakın tutmalarını, bağımsız yargıyı desteklemelerini, demokrasiyi güçlendirmelerini, ekonominin büyümesini teşvik etmelerini ve Romanya’nın bölgede istikrar ve güven ülkesini diliyorum.” dedi.

Başbakan Sorin Grindeanu’da yaptığı açıklamada Hükümetin sadece PSD ve ALDE’nin değil bütün Romanya’nın hükümeti olacağını belirtti.

Sevil Shhaideh Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin eden ilk Bakan oldu

Yeni Kabinede Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Kırım Tatar asıllı Sevil Shhaideh de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin eden Romanya tarihindeki ilk müslüman Bakan oldu. Shhaideh, Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ile Avrupa Birliği Fonları’ndan da sorumlu olacak.

Bu arada Hükümet üyeleri, yemin ettikten sonra ilk toplantısını da bu akşam gerçekleştiriliyor.

PSD+ ALDE KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KABİNE ÜYELERİ ŞÖYLE:

Sosyal Demokrat Parti (PSD)

Başbakan: Sorin Grindeanu

Başbakan Yardımcısı: Sevil Shhaideh

Maliye Bakanı : Viorel Ștefan

Ekonomi Bakanı: Alexandru Petrescu

Adalet Bakanı : Florin Iordache

Sağlık Bakanı: Florian Bodog

Milli Eğitim Bakanı : Pavel Năstase

Yurtdışı Romen vatandaş. Sor. Bakanlık: Andreea Păstârnac

Avrupa Fonları Bakanlığı — Mihaela Virginia Toader

Avrupa Birliği ile İlişkiler Bakanlığı — Ana Birchall

İçişleri Bakanı : Dan Carmen Daniela

Tarım ve Köy Kalkınma Bakanı: Petre Daea

Savunma Bakanı : Gabriel Leș

Kültür ve Milli Değerler Bakanı : Ionuț Vulpescu

Araştırma veTeknoloji Bakanı : Șerban Constantin Valeca

Su ve Orman Bakanı : Adriana Petcu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Lia Olguța Vasilescu

İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanı : Augustin Jianu

Gençlik ve Spor Bakanı : Marius Alexandru Dunca

Ulaştırma Bakanı : Răzvan Alexandru Cuc

Halkın Katılımı ve Sosyal Diyalog Bakanı : Gabriel Petrea

İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı : Florin Nicolae Jianu

Turizm Bakanı : Mircea Titus Dobre

Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE)

Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı: Daniel Constantin

Dışişleri Bakanı : Teodor Meleșcanu

Enerji Bakanı : Toma Petcu

Meclis ile İlişkiler Bakanı : Grațiela Gavrilescu