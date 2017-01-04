Başbakan Sorin Grindeanu yönetimindeki PSD + ALDE koalisyon Hümeti Parlamentoda 133’e karşı 295 oyla güvenoyu aldı. Yeni hükümete Macar Azınlığı Partisi (UDMR)’nin de destek verdiği açıklandı.
Parlamentodaki oylamadan sonra Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edilen yeni kabine üyeleri daha sonra yemin ederek resmen göreve başladı.
CUMHURBAŞKANI IOHANNİS: HÜKÜMETTEN SEÇİM ÖNCESİ VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ DİLİYORUM
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Iohannis, yeni hükümete başarılar diledi. Iohannis, Hükümet üyelerine seçimden önce vaat ettiklerini yerine getirmeleri temennisinde bulunarak, “Romanya’yı Avrupa Birliği ve NATO’ya yakın tutmalarını, bağımsız yargıyı desteklemelerini, demokrasiyi güçlendirmelerini, ekonominin büyümesini teşvik etmelerini ve Romanya’nın bölgede istikrar ve güven ülkesini diliyorum.” dedi.
Başbakan Sorin Grindeanu’da yaptığı açıklamada Hükümetin sadece PSD ve ALDE’nin değil bütün Romanya’nın hükümeti olacağını belirtti.
Sevil Shhaideh Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin eden ilk Bakan oldu
Yeni Kabinede Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Kırım Tatar asıllı Sevil Shhaideh de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin eden Romanya tarihindeki ilk müslüman Bakan oldu. Shhaideh, Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ile Avrupa Birliği Fonları’ndan da sorumlu olacak.
Bu arada Hükümet üyeleri, yemin ettikten sonra ilk toplantısını da bu akşam gerçekleştiriliyor.
PSD+ ALDE KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KABİNE ÜYELERİ ŞÖYLE:
Sosyal Demokrat Parti (PSD)
Başbakan: Sorin Grindeanu
Başbakan Yardımcısı: Sevil Shhaideh
Maliye Bakanı : Viorel Ștefan
Ekonomi Bakanı: Alexandru Petrescu
Adalet Bakanı : Florin Iordache
Sağlık Bakanı: Florian Bodog
Milli Eğitim Bakanı : Pavel Năstase
Yurtdışı Romen vatandaş. Sor. Bakanlık: Andreea Păstârnac
Avrupa Fonları Bakanlığı — Mihaela Virginia Toader
Avrupa Birliği ile İlişkiler Bakanlığı — Ana Birchall
İçişleri Bakanı : Dan Carmen Daniela
Tarım ve Köy Kalkınma Bakanı: Petre Daea
Savunma Bakanı : Gabriel Leș
Kültür ve Milli Değerler Bakanı : Ionuț Vulpescu
Araştırma veTeknoloji Bakanı : Șerban Constantin Valeca
Su ve Orman Bakanı : Adriana Petcu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Lia Olguța Vasilescu
İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanı : Augustin Jianu
Gençlik ve Spor Bakanı : Marius Alexandru Dunca
Ulaştırma Bakanı : Răzvan Alexandru Cuc
Halkın Katılımı ve Sosyal Diyalog Bakanı : Gabriel Petrea
İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı : Florin Nicolae Jianu
Turizm Bakanı : Mircea Titus Dobre
Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı: Daniel Constantin
Dışişleri Bakanı : Teodor Meleșcanu
Enerji Bakanı : Toma Petcu
Meclis ile İlişkiler Bakanı : Grațiela Gavrilescu