AKP hükümetinin 15 Temmuz’dan sonra ülkeyi daha kolay yönetmek için hayata geçirdiği Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 3 ay daha uzatılmasını öngeren tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. PKK’nın ve IŞİD’in her hafta kitlesel katliamlara varan terör saldırıları yokmuş gibi davranan AKP Hükümeti, OHAL’i uzatma bahanesini yine 15 Temmuz sonrası başlatılan iftira ve cadı avına bağladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nda olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılması hakkında açıklamalarda bulunurken, “Henüz Fetö’nün devletten arındırılması bitmemiştir. Arındırma sağlanana kadar OHAL devam edecek.” ifadelerini kullandı. CHP ve HDP’nin açıktan itirazına rağmen OHAL uzatıldı. Her iki partide OHAL ile AKP’nin 15 Temmuz’u bahane edip rejimi değiştiren, demokrasiyi tamamen askıya alan ‘bir karşı darbe’ süreci işlettiğine dikkat çekmişti.

YÜZBİNLERCE GÖZALTI, 45 BİN TUTUKLU….

Üçüncü OHAL dönemine giren Türkiye’de 15 Temmuz’dan bugüne 115 binin üzerinden insan gözaltına alınırken tutuklananların sayısı 45 bini buldu. Yine devletten sorgusuz sualsiz 120 bini yakın memur ve işçi atıldı. Yüzlerce holdinge tek bir hakimin kararıyla el konuldu. OHAL süresince gerçekleştirilen tutuklamalarda, gazeteci, yazar, milletvekili, genel başkan, öğretmen, öğrenci, kadın, ihtiyar demeden muhalif ve masum her kesim hedef alındı.

AB, AP VE VENEDİK KOMİSYONU OHAL’İ BİTİR DEMOKRASİYE DÖN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İşkence ve kötü muamele zirveye çıktı. İntihar görüntüsü altında cezaevlerinde ve emniyet birimlerindeki infazlar souşturulmadı. Uluslararası Af Örgütü, BM, AB, Avrupa Parlamentosu, AİHM gibi kurumsal yapılar Türkiye’de OHAL şartlarında yapılan kötü muamele ve işkenceleri rapor ederek uyarılarda bulundu.