Yıllardır Avrupa’nın birçok ülkesinde ağırlıklarını hissettirmeye başlayan Romen gurbetçiler bulundukları ülkelerde söz sahibi olmaya başladı. Almanya’nın Başkenti en büyük şehri Berlin belediye Başkan Yardımcılığına Romen asıllı Ramona Pop seçildi. 8 Aralık 2016’da göreve seçilen Pop, belediye başkanlığı ve vali yetkisine sahip.

31 Ekim 1977 tarihinde Timişoara’da dünyaya gelen Ramona Pop, ilk ve ortaöğretimi Timişoara’da okudu. Lise eğitimini Munster’de (Almanya) devam eden Pop, daha sonra FU Berlin Üniversitesi Otto Suhr Enstütüsü Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitimini tamamladı.

1997 yılında Yeşiller partisine üye olan Ramona Pop, 2006 yılında yapılan seçimlerde ülkenin en genç parlamenteri (24) olarak seçilmişti.

İstatistiklere göre Almanya genelinde yaklaşık 355 bin 343 Romen vatandaşı yaşıyor.