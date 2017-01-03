Romanya’da yılbaşı kutlamaları sırasında halkın güvenliği için tedbirleri arttıran güvenlik güçleri, yasa dışı havai fişek satmaları nedeniyle 200 kişi hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Yetkililer, 31 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde yaklaşık 100 bin ley tutarındaki yasadışı havai fişek maddelerine de el konulduğunu açıkladı.

Yılbaşı süresince ülke genelinde yaklaşık 25 bin polis, jandarma ve ilk yardım ekipleri görev yaparken, gümrük kapılarında da olağanüstü tedbirler alındı.