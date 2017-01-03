Göreve yeni başlayan Rus yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un ilk icraatı Romanya eski cumhurbaşkanı Traian Băsescu’nun vatandaşlığını iptal etmek oldu. Dodon, kendisinden önceki cumhurbaşkanı Nicolae Timofti tarafından Basescu’ya tanınan vatandaşlık kararını geri çeken kararnameyi imzaladı.

Vatandaşlığın geri çekilmesi ile ilgili yapılan açıklamada Basescu’nun Moldova Cumhuriyeti’nin Romanya ile birleşmesi gerektiğini ileri süren konuşmalar yaptığını ve Moldova’nın bağımsızlıklarını tanımadığını, bu nedenle Moldova vatandaşlığının daha önce yasalara aykırı şekilde verilmesi nedeniyle kararın geri çekildiği vurgulandı.

Konuyla ilgili eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ise her hangi bir açıklama yapmadı.

Halen, Halk Hareketi Partisi (PMP) Genel Başkanı olan Traian Basescu, 11 Aralık’ta düzenlenen Romanya Parlamento seçimlerinde PMP’den senator olarak seçilmişti.