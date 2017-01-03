Romanya’da 11 Aralık’ta yapılan genel seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu’nun başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından kabine üyeleri de açıklandı.

Tatar asıllı Sevil Shhaideh başbakan yardımcısı oldu

Sosyal Demokrat Parti’nin başbakanlığa önerdiği ancak Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilen Tatar Türkü Sevil Shaideh, başbakan yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. Shaideh, Avrupa Fonlarından da sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı Iahannis, Shaideh’in Suriyeli olan eşinin Beşar Esad ile ilişkisinin olabileceği gerekçesiyle başbakanlık görevini vermemişti.

26 Bakandan oluşan yeni kabine üyelerinin açıklanmasından sonra konuşan Başbakan Grindeanu, koalisyon hükümetinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kabinede koalisyon ortağı ALDE’ye 4 bakanlık verildi. Yeni kabinenin Parlamentodan kolay bir şekilde onay olması bekleniyor.

Romanya Birliğini Kurtar hareketi lideri Nicusor Dan, hükümeti yönetecek koalisyonun zayıf isimlerden oluştuğu eleştirisini yaptı.

Nicusor Dan, ayrıca, ‘kabine üyelerinin seçiminde tek kriter Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea’ya sadakat’ ifadelerini kullandı.

Colectiv gece kulübünde çıkan yangında 64 kişinin trajik şekilde hayatını kaybetmesi üzerine çıkan protesto olayları sonrasında istifa etmek zorunda kalan PSD, 1 yıl aradan sonra yeniden hükümete dönmüş oldu.