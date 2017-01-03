KKTC’den sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Barbaros Şansal, havalimanında uçaktan inerken, aprona nasıl girdikleri tartışma konusu olan AKP’li kalabalık tarafından polislerin arasında darp edildi.

Yılbaşı tatili için KKTC’ye giden modacı Barbaros Şansal, paylaştığı videoda Türkiye’ye hakaret ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

MELİH GÖKÇEK PAYLAŞTI

Barbaros Şansal’ın linç sonrası çekilen görüntüsünü Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yayınladı.