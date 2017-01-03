Bükreş-Köstence arasındaki A2 güneş otobanında seyreden bir araçta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Bu sabah. otobanın 121.kilometresinde (Drajna – Feteşti) meydana gelen olayda araçtaki bir teknik arızdan kaynaklandığı bildirilen yangın büyüyerek kısa sürede bütün aracı kapladı.

Araçtakilerin kendilerini dışarı atması ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadı.

Arabadaki yangının teknik bir problemden kaynaklanmış olabileceğini belirten Bölge trafik yetkilileri yaklaşık yarım saat kapatılan yolun bir süre sonra normale döndüğünü kaydetti.