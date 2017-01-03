Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, şahsi blogundan yayınladığı açıklamada TMSF başkanı ve kayyımlara sürpriz bir uyarıda bulundu. Başlatılan cadı avı sonrası mallarına çökülen Akın İpek, ” Geldiğimiz noktada, Gözünüzden kaçmış olabilir; Koza İpek holding ve İngiltere de kurulu İpek İnvestment arasında 7 Haziran 2015 tarihli bir hisse satın alım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma çerçevesinde hisse transferleri gerçekleşmiştir. Türkiye de yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır.” dedi.



İşte Akın İpek’in o açıklaması:

Sayın TMSF başkanı ve kayyımlar;

Şirketlerimize yapılan baskın sonrasındaki yaklaşık bir buçuk yıllık kayyım süresinde

sabır ile soruşturmanın bitip aklanmamızı, normal hayatımıza dönmemizi beklerken

soruşturma bitmediği gibi, iddianame dahi hazırlanmadan varlıklarımızın satılacağı

söylentileri, içinde tüm varlıklarımızın da bulunduğu TMSF nin satılacak varlıklar listesi artık elden ele dolaşıyor.

Sanki ölmüşüz, bizi mezara koymuşlar; Ruhumuz la tanımadığımız insanların hayatımızı

yaşadığını izliyor gibiyiz. Kadeşimi de bu halde evinde oturur iken alıp hapse attılar.

Neredeyse bir yıl oldu. Yıllardır tanıdığı yakın dostları ve sebep olanlar arasında, vicdanı sızlayan, iştahı kaçan, dili olan bir insan evladı yokmuş.

YAZIKLAR OLSUN BİLE DEMİYORUM… DEĞMEZ.

Kayyımlar ve ahbabları ise tek damla ter akıtmadıkları dev holdingin başına geçmişler,

halen ev, araba derdindeler. Yaptıklarını hak görüyorlar, başka bir alem de yaşıyorlar.

Anlamak mümkün değil.

Hakimliğin Koza İpek grubuna kayyım ataması ve savcının bitmeyen soruşturması artık cezalandırmayı da aştı, bir zulme dönüştü.

Geldiğimiz noktada, Gözünüzden kaçmış olabilir;

Koza İpek holding ve İngiltere de kurulu İpek İnvestment arasında 7 Haziran 2015 tarihli

bir hisse satın alım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma çerçevesinde hisse transferleri gerçekleşmiştir.

Türkiye de yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır.

Bu anlaşma şartlarınca İpek holdingin tüm hisseleri, İpek İnvestment’a aittir.

Anlaşmanın son basamağının tarafınızdan tamamlanması gerekiyor. Umarım anlaşmanın gerekleri tarafınızdan yerine getirilir ve gereksiz yere uluslararası hukuki sürece girilmez.

BEN HAYATIMDA HAKSIZ VE HUKUKSUZ HİÇ BİR İŞLEM YAPMADIM, YAPMAM.

KOZA İPEK GRUBU DA PIRIL PIRIL TERTEMİZDİR.

Savcının dediği gibi; Suç varsa vardır, yoksa yoktur kardeşim... ****

Londra Yüksek Mahkemesi, kayyımların işadamı Akın İpek’in İngiltere’deki varlıkları üzerinde yetkili olduğu yönündeki talebini geçtiğimiz hafta reddetmişti. Mahkeme hükmününaçıklanmasından sonra Londra’da yaşayan Akın İpek Reuters’e gönderdiği e-posta mesajında, “Adaletin gerçekleştiğini görmekten çok mutluyum.” demişti.