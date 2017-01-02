İstanbul’da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 60’tan fazla kişinin de yaralandığı vahşi katliamı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Reuters haber ajansı, Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Silahını olay yerinde bırakarak kaçan saldırganı bulmak amacıyla başlatılan operasyon ise devam ediyor. Saldırganın kimliğiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda saldırıyla ilgili olabileceği değerlendirilen sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu arada saldırıda yaşamını yitirenlerin 38’inin kimliği tespit edildi. Bu kişilerin 25’i yabancı uyruklu, 11’i Türkiye vatandaşı ve biri de hem Belçika hem Türkiye vatandaşı.

Hayatını kaybedenler arasında yedi Suudi Arabistan, üç Lübnan ve iki Ürdün vatandaşı da bulunuyor.

Yaşamını yitirenlerin dördünün de Iraklı, ikisinin Hindistan vatandaşı olduğu bildirildi. Ayrıca, hayatını kaybedenler arasında birer Kanada, Suriye, İsrail, Tunus, Irak ve Lübnan vatandaşı da var.

Diğer taraftan Reina’nın önüne gelenler saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bırakıyor.