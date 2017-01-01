Türkiye’de 7 Haziran 2015’teki seçimlerden iki gün önce başlayan terör saldırıları 2016 yılında da devam etti. Ülkeyi saran terör sarmalında, 753 kişi hayatını kaybetti. 27 saldırıda bin 500’e yakın insan da yaralandı. Hayatını kaybeden ve şehit olanların ardında yarım kalan hayaller, acı hikayeler ve boynu büküp, eşler çocuklar kaldı. Güvenlik zaafiyeti o kadar ileri noktaya taşındı ki, El Nusra marşları söyleyen bir çevik kuvvet polisi 19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ni kameraların önünde kurşun yağmuruna tutarak suikastle öldürdü. Güvenlik bürokrasi emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bunca ihmaline rağmen ihmaller zincirlerinde sorumluluk alan, istifa eden tek yönetici olmadı.

12 OCAK 2016 – İSTANBUL, Sultanahmet

Meydanı’ndaki Dikilitaş yakınında turistlerin hedef alındığı canlı bomba saldırısı düzenlendi. 13 kişi hayatını kaybetti. 14 kişinin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü IŞİD gerçekleştirdi.

13 OCAK 2016 – DİYARBAKIR, Çınar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne yönelik bombalı araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

17 ŞUBAT 2016 – ANKARA, Çankaya

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki devlet dairelerine çok yakın bir noktada 17 Şubat 2016 günü bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Art arda ilerleyen 5 askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü TAK üstlendi.

Bombalı araç saldırısının ardından olayı araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, saldırıda kullanılan çalıntı aracın yakalanmasını sağlayan bilgisayar sistemindeki özel işlem butonunun kapalı olması nedeniyle yakalanamadığı ortaya çıktı.

13 MART 2016 – ANKARA, Kızılay

Çankaya Merasim Sokak’taki saldırıdan kısa bir süre sonra başkent Ankara bu kez de Kızılay’daki otobüs duraklarındaki saldırıyla sarsıldı. Hafta sonu evlerine dönmek isteyen yurttaşların hedef alındığı saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi de yaralandı.

Ekim 2015’teki saldırıyla birlikte beş ay içerisinde üç bombalı saldırının gerçekleştiği Ankara’daki terör eyleminin ardından saatler geçmiş, sabah saatlerinde bir yaralı Adalet Bakanlığı’nın ek hizmet binası önünde bulunmuştu.

19 MART 2016 – İSTANBUL, Beyoğlu

Ankara’daki saldırıdan 6 gün sonra bu kez de İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi saldırının hedefi olmuştu. İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Kaymakamlığı’nın önünde gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

27 MART 2016 – BURSA, Ulu Camii

27 Mart günü Bursa’daki Ulu Cami yakınında TAK’nin üstlendiği bir başka canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 13 kişi yaralandı.

31 MART 2016 – DİYARBAKIR, Bağlar

Mart ayının son günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki otogar yakınlarında bomba yüklü araç, seyir halindeki polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda 7 polis şehit oldu, 14’ü sivil 27 kişi de yaralandı.

1 NİSAN 2016 – MARDİN, Kızıltepe

Ocak, Şubat ve Mart aylarında art arda saldırılara sahne olan Türkiye, Nisan ayının ilk gününde de Mardin’den gelen saldırı haberiyle sarsıldı. Kızıltepe ilçesindeki askerlik şubesinin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. PKK’nin düzenlediği saldırıda 11 kişi de yaralandı.

1 MAYIS 2016 – GAZİANTEP, Şehitkamil

İşçi Bayramı’nı kutlamaya hazırlanan Türkiye, 1 Mayıs’a sabah saatlerinde gelen Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinden gelen saldırı haberiyle uyandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün hedef alındığı bomba yüklü araç saldırısında 3 polis şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 23 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirdiği tespit edildi.

10 MAYIS 2016 – DİYARBAKIR, Bağlar

10 Mayıs günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin hedef alındığı bir terör saldırısı gerçekleşti. PKK’liler saat 16.30 sıralarında yoldan geçmekte olan polis servislerine bomba yüklü araçla saldırdı. Kentin büyük kesiminden duyulan patlamada 3 polis şehit oldu, 45 kişi de yaralandı.

12 MAYIS 2016 – İSTANBUL, Sancaktepe

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu saldırılara sahne olurken bir saldırı haberi de İstanbul’dan geldi. İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 5’i sivil, 3’ü asker 8 kişi yaralandı.

12 MAYIS 2016 – DİYARBAKIR, Dürümlü Köyü

İstanbul’daki saldırının ardından aynı gün Diyarbakır’in Dürümlü Köyü’nden acı haber geldi. PKK’nin 15 ton patlayıcı yüklediği araç, Dürümlü mezrasında patlatıldı. Diyarbakır Valiliği, yaptığı açıklamada teröristlerce hazırlanmış bomba yüklü kamyonun infilak ettirildiğini, araçtan şüphelenen köylülerin aracı takip ettikleri sırada patlamanın gerçekleştiğini açıkladı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı; 12 köylünün cesetlerine ise ulaşılamadı.



24 MAYIS 2016 – VAN, Çaldıran

Van’ın Çaldıran ilçesi 24 Mayıs 2016 tarihinde bir başka terör saldırısın sahne oldu. PKK’liler yola döşediği bombayı zırhlı aracın geçişi sırasında patlattı. Saldırıda biri binbaşı 6 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

7 HAZİRAN 2016 – İSTANBUL, Vezneciler

İstanbul, Sancaktepe’deki saldırıdan bir ay geçmeden 7 Haziran günü bir kez daha terör saldırısına sahne oldu. Saldırı bu kez Vezneciler semtinde gerçekleştirildi. TAK’nin üstlendiği saldırı, polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü bir başka aracın patlatılmasıyla gerçekleştirildi. Saldırıda 7’si polis 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.



8 HAZİRAN 2016 – MARDİN, Midyat

İstanbul’daki bombalı saldırıdan bir gün sonra Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binası hedef alındı. PKK’nin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan polisler arasında 6 aylık hamile bir polis memurunun bulunuyordu.

28 HAZİRAN 2016 – İSTANBUL, Atatürk Havalimanı

28 Haziran günü İstanbul son yılların en kanlı terör saldırısına sahne oldu. Atatürk Havalimanı’na giren IŞİD’li teröristler önce güvenliklere ateş açtı, sonrasında terminal içerisinde insanların üzerine ateş açarak ilerledi. Canlı bombaların kendini patlatmasıyla 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından teröristlerin Fatih ilçesinde bir evde kaldıkları, bina sakinlerinden birinin tanımadığı bu komşularını muhtarlığa şikayet ettiği ve hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

1 AĞUSTOS 2016 – BİNGÖL, Merkez

Bingöl’de çevik kuvvet polis aracının geçişi sırasında PKK’liler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Patlamada 7 polis şehit oldu.

18 AĞUSTOS 2016 – ELAZIĞ, Merkez

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Ağustos günü sabah saatlerinde bomba yüklü araç saldırısının hedefi oldu. Kentin büyük bölümünü sarsan bombalı saldırıda 5 kişi şehit oldu, 217 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

20 AĞUSTOS 2016 – GAZİANTEP, Şahinbey

Türkiye, 2016 yılının en kanlı saldırılarından birini Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşadı. IŞİD’li teröristler Şahinbey ilçesindeki bir sokak düğününe canlı bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti, 90’ın üzerinde kişi de yaralandı.

26 AĞUSTOS 2016 – ŞIRNAK, Cizre

26 Ağustos’ta Şırnak’ın Cizre ilçesinde emniyet müdürlüğüne bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 polis şehit oldu, üçü sivil olmak üzere 78 kişi yaralandı. Kanlı saldırıyı PKK üstlendi.

6 EKİM 2016 – İSTANBUL, Yenibosna

Haziran ayındaki havalimanı saldırısının ardından İstanbul bu kez TAK’nin saldırısına sahne oldu. Yenibosna ilçesindeki polis merkezi yakınlarında gerçekleştirlen saldırıda 10 kişi yaralandı. İstanbul Valisi saldırının bomba yüklü bir motorsikletle gerçekleştirildiğini açıkladı.

9 EKİM 2016 – HAKKARİ, Şemdinli

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim günü Durak Jandarma Karakolu hedef alındı. Bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirilen saldırıda 10 asker şehit oldu, 5 kişi hayatını kaybetti. PKK’nin saldırısında 13’ü asker 26 kişi de yaralandı.

4 KASIM 2016 – DİYARBAKIR, Bağlar

4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde Aydın Arslan Bulvarı’nda İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.

Saldırıyı terör örgütleri IŞİD ve TAK’nin üstlenmesi günlerce konuşuldu.

10 KASIM 2016 – MARDİN, Derik

10 Kasım’da Mardin’in Derik kaymakamlık binasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda kaymakam Muhammed Safitürk hayatını kaybettii, iki kişi yaralandı. Saldırıyı YPS üstlendi.

24 KASIM 2016 – ADANA, Merkez

Adana Valilik binası 24 Kasım günü teröristlerin hedefi oldu. Valilik otoparkına park edilen bir aracın patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırıda 33 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

10 ARALIK 2016 – İSTANBUL, Beşiktaş

İstanbul 2016’nın son günlerinde bir kez daha saldırının hedefi oldu. Beşiktaş ile Bursaspor arasında Vodafone Arena’da oynanan karşılaşma sonrası polislerin hedef alındığı ve TAK’nin üstlendiği saldırıda iki canlı bomba patlatıldı. Alçak saldırıda 36’sı polis 44 kişi şehit oldu.

Teröristlerin bomba yüklü araçla İstanbul içerisinde 10 saat boyunca tur attığının ortaya çıktığı saldırıda 155 kişi de yaralandı.

17 ARALIK 2016 – KAYSERİ, Melikgazi

17 Aralık 2016 günü Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerler hedef alındı. Askeriyeden aldığı askerleri taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit oldu. TAK’nin üstlendiği saldırıda 56 kişi de yaralandı.

Derleme: Cumhuriyet/TR724